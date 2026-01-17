フィギュアスケート女子の紀平梨花が１６日、インスタグラムのストーリーズを更新。運転免許を取得したことを明かした。紀平は取得したばかりの運転免許証の写真を添え、「実は、１０カ月前に教習所を卒業してからずっと受けられていなかった学科試験。本日合格しました〜」と報告。「これからは運転できますトヨタ自動車運転します」と嬉しそうに所属の社名も挙げた。学科試験の問題がのっている画像も載せ、「沢山勉強