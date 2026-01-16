ÇÐÍ¥Ã«¸¶¾Ï²ð¡Ê53¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°ìµ¤¤ËÁªµó¶¨ÎÏ¤«¤é¿·ÅÞ·ëÀ®¤Þ¤Ç¤­¤Æ¡¢¤Ç¤â¿·ÅÞ·ëÀ®¤È¤Ï¤¤¤¤¤Ä¤Ä¤âÅÞÌ¾¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¹ËÎÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«À¯ºö¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÀÆÆ£¤µ¤ó¤âÌîÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢½àÈ÷¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ