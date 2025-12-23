アルコールを提供する居酒屋では、酒に酔った客による迷惑行為もそう珍しくない。これまでは、若い客が泥酔してトラブルを起こすのが定番だったが、最近では飲食店で粗相する高齢者も増えているのだとか。当事者としてエピソードを語ってくれるのは、関東地方某所にある居酒屋の経営者、前田ひろゆき（仮名・38歳）さんだ。前田さんは、亡くなった父親から居酒屋を引き継いだ2代目で、店は創業から40年以上続く老舗。幅広い層に親