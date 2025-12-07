モノマネ芸人のMr.シャチホコ（32）が6日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」に出演。ボートレース話で再びどんでもない額を発表した。和田アキ子のモノマネでおなじみのシャチホコ。7月に同番組に出演した際には、趣味のボートレースで1週間に1500万円使い、事務所からボートレース関連の仕事を禁止されていると暴露された。「1週間で1500万円ってだけだから。トータルで言ったら1億も下らないですよ」とぶっちゃけ