実際に浮気をしていなくても、心の揺れや気の迷いがあると、勘のいい彼女には読み取られてしまうもの。そこで下手にごまかすと、やましくないのに疑いをかけられる危険があるので、リアクションには注意したほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「鋭い指摘にドキッ！『内なる浮気心』を見破った彼女のセリフ」をご紹介します。【１】「こんなかわいらしいスタンプどうしたの