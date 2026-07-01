平日の朝から大行列ができる愛知県小牧市の工場直売店。お目当ては、製造工程で生まれる規格外のバウムクーヘンや焼き菓子です。百貨店向けの高級品や限定商品をお値打ちに買えると評判の人気店を取材しました。 ■直売店で人気の格安バウムクーヘン 平日の午前10時25分。愛知県小牧市にある「エースベーカリー直売店」の前には、すでに長い行列ができていました。お目当ては、「お徳