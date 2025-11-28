セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、イラストレーターのナガノさんによる漫画作品「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン−イレブン×ちいかわ」を12月2日から期間限定で実施します。【15品】「本当に草むしりしてる！」これが「草むしり」をイメージしたサラダです！15品全て見る！（画像16枚）セブン−イレブンとちいかわのコラボは、2024年12月にも実施