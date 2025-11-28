セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、イラストレーターのナガノさんによる漫画作品「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン−イレブン×ちいかわ」を12月2日から期間限定で実施します。

セブン−イレブンとちいかわのコラボは、2024年12月にも実施されており、おむすびやすし、中華まんなどのパッケージに「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」をデザインした商品など8品発売されました。今年は「ちいかわ」の作中に登場する食べ物をイメージした、おにぎりや丼、スープ、サラダ、スイーツ、パン、中華まん、ドリンクといった15種類の商品がラインアップ。

「ちいかわのごまあんまん」も再登場！

今回は、作中でちいかわたちが「鬼」のカレーを食べているシーンをイメージした「鬼辛カレー」（691.20円。以下、税込み）や、ちいかわたちの労働の一つ「草むしり」するシーンをイメージしたサラダ「草むしりサラダ オニオンポテト＆グリーンサラダ」（365.04円）といった商品が登場。

そのほか、「ミートボールごはんおむすび」（181.44円）、「バターのせ焼きおにぎり」（170.64円）、「ちいかわのハフハフすき焼き丼」（753.84円）が登場。「しいたけ汁（けんちん風）」（386.64円）、「シーサーのさたぱんびん紫芋味（サーターアンダギー）」（181.44円）、「あんまいダブルクリームコッペ」（203.04円）、「チーズグラニュートースト」（300.24円）もラインアップされています。

ドリンクでは、「いちごミルクスムージー」（400.68円）や、昨年のコラボで登場したホットカフェラテ「セブンカフェ ホットカフェラテR」「ホットカフェラテL」も登場。ホットカフェラテは、昨年はカップのデザインが2種類でしたが、今年は3種類のデザインで発売されます。

同じく昨年のコラボで発売された、ちいかわたちの顔が描かれた中華まん「ちいかわのごまあんまん」（160.92円）、「ちいかわのつぶあんまん」（140.40円）、「うさぎのピザまん」（170.64円）も発売。さらに、今年は新たに「ハチワレのカレーまん」（170.64円）もラインアップされています。

「セブンカフェ ホットカフェラテR」「ホットカフェラテL」のみ、12月3日から発売されます。