ロッテがサブロー新監督体制補強第１号として、ソフトバンクから戦力外となった宮崎颯投手（２５）を支配下で獲得することが１３日、分かった。ロッテは今季、シーズンを通して貢献した左のリリーフ投手が高野１人。最速１５２キロ左腕の宮崎が補強ポイントと合致した。宮崎は埼玉栄高、東農大を経て、２２年度育成ドラフト８位でソフトバンク入り。２３年１月にトミー・ジョン手術を受け、同年は登板がなかったが、２４年に３