赤色灯9日午後2時45分ごろ、高知県東洋町の生見海岸で男性がサーフィン中に海に転落、意識不明の状態で病院に搬送されたが約1時間半後に死亡が確認された。室戸署によると、男性は徳島県海陽町の製造業安室正人さん（64）。徳島県サーフィン連盟によると、安室さんは2017年に世界ジュニア選手権16歳以下の部で優勝した安室丈さんの父親。室戸署などによると、正人さんはサーフィン大会に出場するため、同海岸を訪れていた。事