犬が食べると危険な『調味料』５選 調味料にはさまざまな成分が含まれているので、犬が誤食すると危険な状態に陥る危険があります。ここでは、犬が食べると危険な調味料の種類を確認しましょう。 1.刺激性の強いもの 以下のような刺激性の強い調味料は、胃腸を過剰に刺激して嘔吐や下痢、呼吸困難などを引き起こす恐れがあるので与えてはいけません。 タバスコ からし わさび 匂いを嗅ぐだけでも刺激を感じやすい