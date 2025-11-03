フリーアナウンサーの森香澄（30）が3日、都内で行われた日経トレンディ（日経BP）の「2025年ヒット商品ベスト30」「2026年ヒット予測100」先行発表会に出席。愛用している調理器具を紹介した。その年のヒット商品をランキング化し、発表するイベント。最近は森がはまっているものとして、ミキサーを紹介した。「レコルトという会社のミキサーなんですけど、材料を入れてボタン1つでポタージュを勝手に作ってくれるっていう機