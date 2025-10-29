ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月27日（現地時間）＝ロサンゼルス／ドジャー・スタジアム＞ 延長18回、6時間を超える歴史的なワールドシリーズ第3戦。最後はフレディ・フリーマンのサヨナラ弾で勝利をつかみ、ドジャースが6－5でブルージェイズを下した。 試合後、デーブ・ロバーツ監督が記者会見に臨み、壮絶な一戦を「史上最高の試合のひとつ」と