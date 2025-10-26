俳優の伊藤英明が２６日、東京・台東区のバンダイ本社で行われたデジタルカードゲーム「ドラゴンボールスーパーダイバーズ」の１周年記念イベント「超周年ＢＵＰＰＡフェス」に出席した。同ゲームは「『ドラゴンボール』の世界に飛び込め！」をテーマに全国のゲームセンターなどで展開。４画面パネルがユーザーを囲み、臨場感あふれるプレイを楽しむことができる。伊藤は「多い時は週９日間やります」と“限界突破”ぶりを披