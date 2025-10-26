指が白くなる「レイノー現象」をきっかけに病院を巡ったKyuさん（仮称）。当初は原因がわからず、症状が悪化し全身の痛みに苦しみましたが、最終的に「混合性結合組織病」と診断されます。見た目には分からない病気のつらさから、家族に「甘え」と受け取られた辛い経験も。二度の入院と、ステロイドによるムーンフェイスなどの副作用を乗り越えたKyuさんの、闘病と心の軌跡を追います。 ※本記事は、個人の感想・体験