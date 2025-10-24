「PENTAX Papilio III WR」リコーイメージングは、一般的なバードウォッチングやスポーツ観戦等の用途に加え、ごく近距離での生物観察や博物館、美術館の展示物なども楽に見ることができるコンパクトタイプの双眼鏡「PENTAX Papilio（パピリオ）III WR」2機種を発売する。同製品は、同社独自の「輻輳（ふくそう）補正機構」採用によって、最短50cmの近距離で目標物を観察することが可能な「PENTAX Papilio」シリーズの最新モデル。