オリックスは14日、井口和朋投手（31）、本田圭佑投手（32）、福田周平外野手（33）と来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。今後については福田と井口は現役続行を希望し、本田圭は未定。福田は広陵（広島）、明大を経て、NTT東日本から17年ドラフト3位で入団。主に1番打者として、21年からのリーグ3連覇に貢献した。近年は不振に苦しみ、背番号を1から65に変更して迎えたプロ8年目の今季も23試合の出場で打率・16