アメリカ発メキシカン・ファストフード「TacoBell（タコベル）」が、人気映画『おいしい給食・炎の修学旅行』（主演：市原隼人）と夢のコラボレーションを実現！メキシコ×給食というユニークなテーマのもと誕生した「炎のソース・給食タコライスセット」が、10月10日（金）から全国のタコベル店舗で期間限定販売されます。映画の世界観を感じながら、ピリッと刺激的な味わいを楽しんでみて♪ Taco