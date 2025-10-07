TacoBellが映画『おいしい給食』と初コラボ！“炎のソース・給食タコライスセット”を発売
アメリカ発メキシカン・ファストフード「TacoBell（タコベル）」が、人気映画『おいしい給食・炎の修学旅行』（主演：市原隼人）と夢のコラボレーションを実現！メキシコ×給食というユニークなテーマのもと誕生した「炎のソース・給食タコライスセット」が、10月10日（金）から全国のタコベル店舗で期間限定販売されます。映画の世界観を感じながら、ピリッと刺激的な味わいを楽しんでみて♪
TacoBell×映画『おいしい給食』のコラボが実現！
今回のスペシャルコラボは、10月24日（金）公開予定の映画『おいしい給食・炎の修学旅行』を記念して実現。
タコベルならではのメキシカンテイストに、“給食の懐かしさ”を融合した限定メニューです。映画タイトルにもある“炎”をイメージしたスパイシーな味わいが、食欲を刺激します。
メキシカンと日本の学校給食の意外な組み合わせが新鮮で、ファンもグルメも必見のコラボです。
“炎のソース・給食タコライスセット”の魅力♡
「炎のソース・給食タコライスセット」は、ピリ辛ソースが食欲をそそるホットな一皿。
メキシカンライスにジューシーなタコミートとチーズをたっぷりトッピングし、スパイシーな炎のソースで味に深みをプラスしました。
価格は税込1,420円～で、＋60円でチップスをポテトに、＋90円でチップスをサラダに変更可能。全国のTacoBell店舗で、11月30日（日）までの期間限定販売です。
映画と一緒に“美味しい時間”を楽しんで♪
『おいしい給食・炎の修学旅行』の世界観を味覚でも堪能できる今回のコラボ。
TacoBellならではのスパイスと遊び心が詰まったメニューは、友達とのランチや映画の前後の食事にもぴったりです♡
映画とグルメ、どちらも楽しめる特別なコラボ期間をお見逃しなく！