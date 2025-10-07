【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 先週のまとめ 9月に入って上昇傾向が目立ったランド円は、先週後半にかけて一時的に調整局面を迎えた。もっとも先々週の安値圏で、下値のポイントとして意識されていた8円50銭前後がサポートされており、上昇トレンドが継続。先週末にかけて少し円売りとなった後、週末の自民党総裁選を受けた円安に、他のクロス円同様に週明けに一気に上昇した。8円70銭を超え、昨年11月以