【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円



先週のまとめ

9月に入って上昇傾向が目立ったランド円は、先週後半にかけて一時的に調整局面を迎えた。もっとも先々週の安値圏で、下値のポイントとして意識されていた8円50銭前後がサポートされており、上昇トレンドが継続。先週末にかけて少し円売りとなった後、週末の自民党総裁選を受けた円安に、他のクロス円同様に週明けに一気に上昇した。8円70銭を超え、昨年11月以来のランド高圏を付けた。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.80-8.85 心理的節目9.00

- **サポート**: 8.60-8.65



中長期：

トレンド（日足） 継続的なレンジ相場の中で、緩やかな上昇基調を維持している状況。短期的に節目を試す動きが見られる。 中立～弱気な強気

移動平均線 (MA) 長期MA（例：200日MA）は上向きで、価格の下方に位置し、中長期的なトレンドをサポート。短期MAは方向感に乏しいが、価格はMAの上方で推移していることが多い。 中立～強気

RSI (14) 買われすぎ水準には達していないことが多く、比較的中立水準（例：50～60程度）で推移している場合、上昇の余地を残していると解釈できる。 中立

MACD シグナルライン付近での交錯が頻繁に見られ、強いトレンドではなく、レンジ相場での方向感の模索を示唆していることが多い。



今週のポイント

メインシナリオ（レンジ内での堅調推移）8.85を試す動きが中心となる可能性。 強い円安圧力と高金利によるスワップポイント需要が下支えするが、南アフリカ独自のネガティブな要因で上値は重くなる。

代替シナリオ（レンジ下限への調整） 8.60を目指して下落。 他のクロス円が調整に入ったり、南アフリカ国内の電力問題や政治不安が再びクローズアップされた場合。



今週の主な結果と予定

10/09 20:00 製造業生産高 （8月） 前回 -0.5% （前月比）



MINKABUPRESS 山岡

