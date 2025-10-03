気象庁は、長崎県線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】気象庁ホームページ気象庁は、3日夜〜4日明け方にかけて長崎県線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり土砂災害や河川の氾濫など厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）