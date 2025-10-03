■読売、朝日、日経が生成AI企業を提訴「記事のただ乗り」をめぐって、国内外の報道機関（著作権者）と生成AI（人工知能）企業が火花を散らしている。国内では8月、読売新聞に続いて朝日新聞日本経済新聞が相次いで、米国の新興生成AI企業パープレキシティを相手取り、AIを使った検索サービスに記事を無断で利用しているとして、記事の利用差し止めや、それぞれ約22億円の著作権侵害の損害賠償を求める訴訟を起こした。写真＝iSt