「FRONTIER」ブランドのPCを展開するインバースネットは10月1日、ゲーミングPCの新ブランド「FREX∀R（フレクサー）」と、同ブランドで展開するゲーミングPCの発表会を東京・渋谷で開催しました。「ゲーミングPCユーザー層の拡大を狙う」と意気込み発表された新ブランド、新商品と、本イベントについて今回はレポートをお送りします。FRONTIERのゲーミングPC「FREX∀R」が新たに誕生しました「ライト層」に向けた安心と高性能を提