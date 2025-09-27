日銀本店日銀が政策金利を引き上げるタイミングを探りながら市場への情報発信を強化している。早ければ10月29、30日に開かれる次回の金融政策決定会合で追加利上げするとの見方が市場にある中、総裁や副総裁など政策委員の講演やあいさつを多く設定。利上げの有無にかかわらず、市場の「サプライズ」による混乱を回避したい考えだ。植田和男総裁は10月3日に大阪市で主要経済団体との懇談会で講演し、その後、記者会見する。8日