日経平均株価が2000円あまり値下がりし、6万7000円を割り込んでいます。AI・半導体関連が売られています。【映像】日経平均株価の動ききょうの日経平均は取引開始とともに800円あまり値下がりしました。その後も下げ幅を広げると6万7000円を割り込み、一時2200円以上、下落しました。前日のアメリカ市場で、主要な半導体関連株が値下がりした影響を東京市場も受けています。市場関係者は取引中に韓国市場やAI・半導体関連