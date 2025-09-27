2025年大阪・関西万博のサウジアラビア王国館は、第95回ナショナルデーを祝う壮大な祝典を開催し、豊かな文化と遺産、そして「ビジョン2030」に基づくダイナミックな変革を紹介した。また、団結と国民の誇りを刻むこの祝典は、サウジアラビアの成果と伝統を強調する場でもあった。そして大阪・関西万博（以下、万博）において、この祝典は二国間関係の強化と日本との文化交流を促す舞台となった。日本はサウジアラビアにとって重要