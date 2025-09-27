第95回サウジアラビア王国ナショナルデー公式記念式典を開催 / 新エルゴチェア【まとめ記事】
2025年大阪・関西万博のサウジアラビア王国館は、第95回ナショナルデーを祝う壮大な祝典を開催し、豊かな文化と遺産、そして「ビジョン2030」に基づくダイナミックな変革を紹介した。また、団結と国民の誇りを刻むこの祝典は、サウジアラビアの成果と伝統を強調する場でもあった。そして大阪・関西万博（以下、万博）において、この祝典は二国間関係の強化と日本との文化交流を促す舞台となった。日本はサウジアラビアにとって重要な戦略的パートナーであり、両国は70年にわたる外交関係を築いている。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、仕分けや梱包作業、レジ作業にも最適。座りやすい姿勢に座面の角度調節可能な様々な立ち仕事をサポートすることができるエルゴチェア「150-SNCERG66BK」を発売した。本製品は、様々な立ち仕事をサポートすることができるエルゴチェア。ガス圧で高さ調節可能なので幅広い身長の人に使用できる。
■「立ち仕事革命」腰に優しい！新エルゴチェア
■サウジアラビア王国館、うめきた広場でのサウジアラビア王国ナショナルデー記念イベント【大阪・関西万博】
サウジアラビア王国館は2025年9月19日（金）から21日（日）までの3日間、大阪の中心地で特別イベントを実施し、サウジアラビア王国ナショナルデーを祝った。「Meet Saudi」では、46,000名の来場者が王国の豊かな文化遺産とダイナミックな変革を体感した。
■サウジアラビア王国館、第95回サウジアラビア王国ナショナルデー公式記念式典を開催【大阪・関西万博】
■HDMIケーブルを最大40mまで延長できる！HDMI延長中継アダプタ
サンワサプライ株式会社は、4K60Hzの高画質映像を最大40mまで安定して延長できるHDMI延長中継アダプタ「AD-HDR40」を発売した。HDMI端子からの給電で動作するため、ACアダプタの配線を気にすることなく、手軽に高画質映像を離れた場所へ伝送できる。ソフトウェアやドライバのインストールなしで、接続してすぐに使用できる。ケーブルの長さが足りない場合に、工事不要で手軽に延長できる。
■耳を塞がないオープンイヤー型！ながら聴きに最適な「イヤーカフ」形状のイヤホン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、耳の穴を塞がないオープンイヤー型で耳の外側に挟み込むようにして固定するイヤーカフ形状のBluetoothイヤホン「400-BTTWS6」を発売した。従来のカナル型イヤホンの閉塞感を解消するオープンイヤー設計。耳の外側に挟み込むイヤーカフ形状で、装着中も自然に周囲の音を聞き取れる。ランニングや通勤、家事中など「ながら聴き」にぴったりの新しいリスニング体験を提供する。
■サウジアラビア王国館、うめきた広場でのサウジアラビア王国ナショナルデー記念イベント【大阪・関西万博】
■サウジアラビア王国館、第95回サウジアラビア王国ナショナルデー公式記念式典を開催【大阪・関西万博】
■HDMIケーブルを最大40mまで延長できる！HDMI延長中継アダプタ
サンワサプライ株式会社は、4K60Hzの高画質映像を最大40mまで安定して延長できるHDMI延長中継アダプタ「AD-HDR40」を発売した。HDMI端子からの給電で動作するため、ACアダプタの配線を気にすることなく、手軽に高画質映像を離れた場所へ伝送できる。ソフトウェアやドライバのインストールなしで、接続してすぐに使用できる。ケーブルの長さが足りない場合に、工事不要で手軽に延長できる。
■耳を塞がないオープンイヤー型！ながら聴きに最適な「イヤーカフ」形状のイヤホン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、耳の穴を塞がないオープンイヤー型で耳の外側に挟み込むようにして固定するイヤーカフ形状のBluetoothイヤホン「400-BTTWS6」を発売した。従来のカナル型イヤホンの閉塞感を解消するオープンイヤー設計。耳の外側に挟み込むイヤーカフ形状で、装着中も自然に周囲の音を聞き取れる。ランニングや通勤、家事中など「ながら聴き」にぴったりの新しいリスニング体験を提供する。
