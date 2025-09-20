2025年9月18日、韓国毎日新聞によると、ベトナム・ダナン国際空港のラウンジで迷惑行為をする韓国観光客の姿が収められた写真がオンライン掲示板で紹介され、批判が殺到している。記事によると、韓国のオンライン掲示板に17日、「ダナン空港のラウンジで恥ずかしい光景…見ているこっちが恥ずかしくなった」と題する投稿が掲載された。最近ダナン空港のラウンジを利用したという投稿者は「楽しく遊んだ後に夜遅い便を待たなけ