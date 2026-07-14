「カードの返済を滞納すると“ブラックリスト”に載る」――。ネットの相談サイトなどで、まことしやかにささやかれる噂がある。しかし、金融機関にそんな秘密の名簿が、本当に存在しているのだろうか。信用情報機関や元消費者金融社員への取材から、その真相に迫った。◆麻雀やネトゲ課金で借金が膨らみ、カードを作れなくなった予備校講師田中勝義さん（仮名・38歳）は、都内で予備校講師として働く男性だ。職場では「面倒見の良