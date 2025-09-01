サンワサプライ株式会社は、スマートフォンやタブレットなど、ポート数の少ないデバイスからでも映像出力とPD充電を同時に実現するアダプタ「AD-ALCCPD0シリーズ」を発売した。Type-Cポートしか持たないパソコンやiPadなどからType-Cケーブルで映像出力をすると、ポート数が足らず本体への充電ができなくなる。本製品を使うことでType-Cポートからの映像出力をしながらPD充電をすることが可能だ。最大100WのPD充電に対応している。