Type-CひとつでPD充電と映像出力ができる！USB Type-C拡張アダプタ
サンワサプライ株式会社は、スマートフォンやタブレットなど、ポート数の少ないデバイスからでも映像出力とPD充電を同時に実現するアダプタ「AD-ALCCPD0シリーズ」を発売した。Type-Cポートしか持たないパソコンやiPadなどからType-Cケーブルで映像出力をすると、ポート数が足らず本体への充電ができなくなる。本製品を使うことでType-Cポートからの映像出力をしながらPD充電をすることが可能だ。最大100WのPD充電に対応している。コンパクトなアダプタタイプと取り回しがしやすいケーブルタイプの2タイプから選択できる。
■充電しながら映像出力できる
Type-C搭載（映像出力に対応したType-Cポートのみ）のノートパソコン・スマートフォン・タブレットからのType-C映像を、PD充電をしながら出力できる。モバイルモニターでの動画視聴、窓口やPOSレジ、ARグラスなど、長時間の使用に便利だ。
■Type-C接続のモニターに対応
Type-C接続のディスプレイやモバイルモニターで使用できる。4K（3840×2160）/60Hz解像度に対応しており美しく高精細な映像を出力できる。
■主な出力対応機器
Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alt Mode（映像出力）に対応しているパソコン・タブレット・スマートフォンで使用できる。
■2種類の表示方法
ドライバのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できる。
■持ち運びやすいコンパクトサイズ「AD-ALCCPD01」
コンパクトな直差し型なのですっきりと接続でき、持ち運びやすい。
■取り回しに便利なケーブル一体型「AD-ALCCPD02」
ケーブル長が20cmなので、様々な機器への接続や取り回しが簡単にできる。
■USB Type-C 拡張アダプタ（PD対応）「AD-ALCCPD01（アダプタタイプ）」
