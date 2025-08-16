指針に盛り込まれることが想定される主な内容総務省は全国の自治体に、生成人工知能（AI）の具体的な使い方を伝える指針を年内にも策定する。職員不足が深刻化する中でも行政サービスを維持・向上させるため、業務を効率化する先端技術の活用を促す必要があると判断した。生成した文書に誤情報が含まれたり、個人情報が漏れたりするリスクもあるため、対策を併記する。行政分野での生成AIの利用は、部局を問わない使い方として