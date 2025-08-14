アルゼンチンのラプラタ市イタリアーノ病院で始まった「フェンタニル汚染事件」の被害者が増えていると現地メディアのインフォバエ、パヒナ１２などが１３日（現地時間）、報じた。報道によると、４月に集中治療室で発生した集団死亡後、徐々に被害者が増え、全国でこの日までに９６人が死亡したと集計された。一週間前の６日には公式死亡者は７６人だったが、その後更に２０人が命を失った。まだ集計されていない被害者もいるとい