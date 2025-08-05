広島テレビ放送広島テレビニュース

不発弾のようなもの、広島大学のキャンパスで発見される 広島・南区

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 広島大学で5日午前、不発弾のようなものが見つかった
  • 現場は広島大学の霞キャンパスで、現場周辺は一部で交通規制が敷かれている
  • 警察は陸上自衛隊と連携し、対応を確認している
記事を読む

おすすめ記事

  • 中川翔子（Ｃ）日刊ゲンダイ
    中川翔子に集まる「双子おめでとう」の声援と「Switchの件は？」のイジり…粘着アンチも黙る出産への快進撃 2025年8月5日 9時26分
  • 10歳上の夫と結婚1年目で“レス”→夫公認で不倫→いろんな男性と“男女の関係”に…経験人数800人の女性が語る、ハプバーに通い始めた経緯
    10歳上の夫と結婚1年目で“レス”→夫公認で不倫→いろんな男性と“男女の関係”に…経験人数800人の女性が語る、ハプバーに通い始めた経緯 2025年8月3日 17時0分
  • 木下優樹菜
    木下優樹菜、彼と「密着ショット」公開も疑問集まる “収入源”…レギュラー仕事なし、お相手は現役引退でも “悠々自適” の謎 2025年8月4日 17時45分
  • 「『ジャングリア沖縄』で来園者の怒りが爆発」オープン直後の”酷すぎる実態”とカスタマーファーストとは程遠い”派手なマーケティングの功罪”
    「『ジャングリア沖縄』で来園者の怒りが爆発」オープン直後の”酷すぎる実態”とカスタマーファーストとは程遠い”派手なマーケティングの功罪” 2025年8月3日 7時0分
  • 永野芽郁
    永野芽郁、SNS更新が大荒れ「人の人生崩壊させて」不倫疑惑を“完全スルー”した活動再開の代償 2025年8月4日 21時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 中川が妊娠 Xでの反応は真っ二つ
    2. 2. 結婚1年目でレス 夫公認で不倫
    3. 3. 木下優樹菜 疑問集まる収入源
    4. 4. ジャングリア沖縄に客怒り爆発
    5. 5. 永野芽郁がSNS更新 大荒れ状態に
    6. 6. 嘘ついてよ 生放送でアナに指摘
    7. 7. 昔は発達障害に困らなかった理由
    8. 8. 年休が75日? 質問したら男性絶句
    9. 9. 全裸女性死亡 死因は急性心不全
    10. 10. 「老害」麻生太郎氏に冷たい視線
    1. 11. 父は有名俳優…ウマ娘声優が公表
    2. 12. 映画の興収TOP10 実写邦画が消滅
    3. 13. 氷川きよし 水着姿にネット衝撃
    4. 14. 維新の会 前原氏ら4幹部が辞意
    5. 15. ボロ露呈? やす子の言動が物議に
    6. 16. 大谷の陥落に「ぎゃぁぁ」と悲鳴
    7. 17. 土のビザ免除一時停止要望 埼玉
    8. 18. 不貞行為騒動 元メンバーに絶句
    9. 19. クジラの死体から歯盗む 目的は
    10. 20. 立ちんぼ四天王逮捕 驚愕の手口
    1. 1. 結婚1年目でレス 夫公認で不倫
    2. 2. ジャングリア沖縄に客怒り爆発
    3. 3. 全裸女性死亡 死因は急性心不全
    4. 4. 「老害」麻生太郎氏に冷たい視線
    5. 5. 土のビザ免除一時停止要望 埼玉
    6. 6. クジラの死体から歯盗む 目的は
    7. 7. 立ちんぼ四天王逮捕 驚愕の手口
    8. 8. 50年以上無免許? 77歳ひき逃げか
    9. 9. 花火大会で火災 1人が病院搬送
    10. 10. コロナワクチンめぐり 言論統制
    1. 11. 京急線で痴漢疑い 教授の男逮捕
    2. 12. 「不夜城」ラスベガスに異変発生
    3. 13. 伊勢崎市41.6度 国内最高を更新
    4. 14. 三原大臣 反社交遊でギャラ受領?
    5. 15. 印の村々でUFO騒動? パニックに
    6. 16. 東京23区 熱中症疑いの死者56人
    7. 17. 約2万9000トン 備蓄米キャンセル
    8. 18. 「カニカニ詐欺」勧誘への対処法
    9. 19. 高速バス 満員なら「近道OK」に
    10. 20. 花火大会火災 原因を専門家推測
    1. 1. 維新の会 前原氏ら4幹部が辞意
    2. 2. エアコンの電気代 風量で3倍に?
    3. 3. 暑さで食品サンプルが「崩壊」
    4. 4. 茶碗蒸しの正しい食べ方 SNS話題
    5. 5. 冷蔵庫が空 生活保護受けられず
    6. 6. 激安で食べ放題 うどん屋を絶賛
    7. 7. 今年のお盆 帰省せぬ人が大半
    8. 8. ため池に給水 小泉氏が批判言及
    9. 9. 「醜悪の極み」石破首相を批判
    10. 10. コメ増産へ転換、石破首相がきょう表明…価格高騰は「生産量不足」
    1. 11. 参政党を支持する人々の特徴
    2. 12. 赤い封筒に「もう人生詰んだ」
    3. 13. ファミマ 価格変えず弁当40%増量
    4. 14. 政府に物申す 岐阜県知事に称賛
    5. 15. 日本一大きなシャチが天国へ
    6. 16. 男児からトイレ覗かれ…許せる?
    7. 17. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 18. 戦後80年見解表明 時期は考える
    9. 19. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
    10. 20. オフィス勤務 暑さ手当は必要か?
    1. 1. 日本人カップル 米でレイプ被害
    2. 2. 香港一の富豪 住宅400戸投げ売り
    3. 3. 日本人 米でレイプされ後遺症か
    4. 4. ソン・ヨンギュさんの遺体発見
    5. 5. 中国の小学校で切りつけ 2人死亡
    6. 6. 上村被告 香港わいせつ公判出廷
    7. 7. 黒人女性2人射殺 遺体を豚の餌に
    8. 8. オーストラリア東部で異例の大雪
    9. 9. テスラ承認 マスク氏に290億ドル
    10. 10. 遺体発見 韓国の2人の50代スター
    1. 11. 放射性物質を含むハチの巣を発見
    2. 12. 韓国軍「対北優位」崩壊目前か
    3. 13. 中国で「予言」関連の検索急増
    4. 14. 印、ロシア原油購入非難に反発
    5. 15. 米Apple 初の中国直営店を閉鎖
    6. 16. ウ攻撃で炎上 撮影した2人連行
    7. 17. 露大統領の推定婚外子 私見主張
    8. 18. モンロー氏の死因 殺人の可能性
    9. 19. 元東方神起メンバーの近況が話題
    10. 20. ペットを動物園の餌に 呼びかけ
    1. 1. 中国で「偽装出勤」急拡大の理由
    2. 2. 経産省 支払いが最低の企業公表
    3. 3. 「ジムニーノマド」国内出荷停止
    4. 4. -10℃シャツ 本当に涼しいのか
    5. 5. 「室外機からゴキブリ」の真相
    6. 6. 日立 白物家電事業の売却検討か
    7. 7. 勝利強調も トランプ氏に指摘が
    8. 8. 小泉備蓄米が問題化 農家の恐怖
    9. 9. ジャングリア沖縄 なぜ叩かれる?
    10. 10. 日立製作所、家電事業を売却か
    1. 11. フジ完全復活 スポンサーの思惑
    2. 12. ひきこもる兄 裏工作に弟が絶句
    3. 13. 「正社員は負け」20年後にあ然
    4. 14. 年会費60万 話題クレカ誰が持つ?
    5. 15. FCバルセロナを騙したCEOの正体
    6. 16. 一時代築いた磯丸水産が大量閉店
    7. 17. タワマンに住む 年収いくら必要?
    8. 18. 貯金3桁?大学生カップルの実情
    9. 19. 最低賃金 全都道府県で1000円超
    10. 20. 赤い封筒に「もう人生詰んだ」
    1. 1. AIに奪われにくい仕事 結果発表
    2. 2. 楽天 ふるさと納税でポイントGET
    3. 3. サイゼがUberで頼めない理由とは
    4. 4. LINEが「VOOMタブ」を廃止へ
    5. 5. Spotify 有料プラン値上げを発表
    6. 6. LINEの返信地獄から抜け出すワザ
    7. 7. PHILIPSのタブレット 辛口評価
    8. 8. ドコモ Galaxy Z Flip7 FE発売か
    9. 9. Spotify Premium 値上げを発表
    10. 10. 楽天でAnker製品が最大半額に
    1. 11. 米国でSwitch販売価格6000円上昇
    2. 12. 無加工なのに BeReal.人気の理由
    3. 13. アミューズヴィレッジ見学や「TRY! YAMANASHI!」キックオフイベント、ドローン配送を見学！山梨県内新事業メディアツアー
    4. 14. 四隅に“女”と書かれたお札、こわい昔話“まさるさま”……『近畿地方のある場所について』不気味な調査資料（４）［ホラー通信］
    5. 15. メタン観測衛星 1年で音信不通に
    6. 16. 節電効果も 人気家電が31%OFF
    7. 17. 【西田宗千佳のRandomTracking】Meta Questは地盤固め。Metaが狙う「グラスとAI」での未来戦略
    8. 18. 装着したままワイヤレス充電が可能なマウスケース「yi-G Mouse」
    9. 19. ネアンデルタール人の「脂肪工場」がドイツで発見される
    10. 20. 「Process Intelligence Day Tokyo 2025」を開催 / Adjust Ignite Tokyo 2025で聞いたアプリ「新世界」の戦略【まとめ記事】
    1. 1. 大谷の陥落に「ぎゃぁぁ」と悲鳴
    2. 2. 甲斐獲得が波紋も 完全に決着か
    3. 3. 夏の甲子園 高野連が異例の声明
    4. 4. 35秒で61回殴り続け 恋人大ケガ
    5. 5. 世界で一番過酷？今年も「鈴鹿8耐」の夏がやってくる！ BS12で8月3日、鈴鹿サーキットから完全無料生中継
    6. 6. 美女ゴルフ選手の水着写真に絶賛
    7. 7. ボクシング選手2人 緊急開頭手術
    8. 8. 広陵野球部 暴力事案の経緯説明
    9. 9. 東京ドで騒然 50歳右腕の快投
    10. 10. 宇野昌磨 Switch2巡り引退宣言
    1. 11. 絶不調ベッツ「もう答えがない」
    2. 12. プロレス橋本友彦さん死去 47歳
    3. 13. 日ハムの奇策にファンが騒然
    4. 14. 池江璃花子が羽田空港で涙流す
    5. 15. ヤンキース 前田健太は必要か
    6. 16. 張本智和「限界」 Tリーグに本音
    7. 17. 新庄監督 年俸表を載せ選手労う
    8. 18. 子役出身女優のオフ写真に反響
    9. 19. 大谷翔平 人気女優らを凌ぎ1位に
    10. 20. ド軍27歳右腕 事実上の戦力外に
    1. 1. 中川が妊娠 Xでの反応は真っ二つ
    2. 2. 木下優樹菜 疑問集まる収入源
    3. 3. 永野芽郁がSNS更新 大荒れ状態に
    4. 4. 嘘ついてよ 生放送でアナに指摘
    5. 5. 父は有名俳優…ウマ娘声優が公表
    6. 6. 映画の興収TOP10 実写邦画が消滅
    7. 7. 氷川きよし 水着姿にネット衝撃
    8. 8. がっかり夏ドラマ 1位は「地味」
    9. 9. ボロ露呈? やす子の言動が物議に
    10. 10. 不貞行為騒動 元メンバーに絶句
    1. 11. 静香 愛車に元カレとの共通点
    2. 12. ローラの投稿に「心配です」の声
    3. 13. 千鳥大悟の質問に高学歴芸人沈黙
    4. 14. 給料を増やした方が…たけし苦言
    5. 15. マツコ 前事務所社長を提訴か
    6. 16. 最低賃金の引き上げ...怒りの声
    7. 17. 「着るだけで疲労回復」服の現状
    8. 18. 30代でおばあちゃんに 女性直撃
    9. 19. J3高知でパワハラ疑惑…中身は
    10. 20. 今市 LDHと被害者間に食い違い
    1. 1. 二股や隠し子が発覚 衝撃の事件
    2. 2. 8kg減量成功 無理なく痩せた理由
    3. 3. レジ占拠高齢者に中年女性が一言
    4. 4. スマホが高温に…対策アイテムは
    5. 5. 無印 SNSで話題のキッチン雑貨
    6. 6. コンビニのトイレ利用 持論語る
    7. 7. ファミマ、価格そのままの増量企画「40％増量作戦」8月5日から ファミチキ含む全14種が対象
    8. 8. 77歳女優告白 美貌維持の秘訣は
    9. 9. ファミマ 人気商品14品を40%増量
    10. 10. アイスの選び方で見抜く男の正体
    1. 11. 人気シェフが教える良い店共通点
    2. 12. ロピアで圧倒的No.1のお惣菜
    3. 13. 寿司屋で出てくるにぎり寿司が2貫でワンセットの理由
    4. 14. 新メンバー参加でLINEが通知地獄
    5. 15. 回復見込めず 夫を「楽にして」
    6. 16. 品川駅のみ購入可 激レア自販機
    7. 17. 男性が感じるアゲマン彼女の特徴
    8. 18. 生理を管理不足 彼氏にブチ切れ
    9. 19. たった一言で 妻が夫の心を粉砕
    10. 20. GUのスカート 990円のお手頃価格
    x