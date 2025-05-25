食楽web ●“餃子の旨いラーメン屋”を口コミから探す企画、第3弾は高円寺にある背脂中華そばが人気の店『背脂中華そばと餃子の福鳳』さんです。 ラーメン屋に行ったらサイドメニューの餃子を必ず頼む、という人は多いでしょう。日本においしいラーメン屋は星の数ほどありますが、しかし“餃子がおいしい”という条件を追加すると、かなり絞られると思います。 というわけで、東京に存在する“餃子