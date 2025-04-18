2025年4月17日、中国メディアの新京報は、河北省でマンションの25階から転落した少女が奇跡的に生還したことを報じた。記事によると、事故があったのは河北省唐山市の高層マンション。3月27日にこのマンションの25階に住む9歳の少女が勉強のために1人で部屋にいた際、窓を開けようとして網戸が突然緩んだ弾みに、約60メートル下にある7階の屋上部分に転落した。父親が食事を呼び掛けるために部屋に入った時に少女が部屋からいなく