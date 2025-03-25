±¦Íã¸åÊý¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ëµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¢NARUTO¤Ê¤É56µ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥¤¤ò³«ºÅ¡£º£µ¨¤«¤éËÜµòÃÏÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Î¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤ÎËÜµòÃÏ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£±¦Íã¸åÊý¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤Ê¤É¡£ÌÜ¶Ì¤Ï¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Ç¡¢µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¢NARUTO-¥Ê¥ë¥È-¤Ê¤É¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥­¥ã