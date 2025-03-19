石破首相（自民党総裁）は１９日の参院予算委員会で、自民衆院議員１５人に１０万円の商品券を配布した問題について、「政治活動に使って、という気は毛頭ございません」と述べ、政治資金規正法には抵触しないとの考えを重ねて強調した。首相は、配布した理由については「人付き合いが悪いだの、ケチだのと散々言われ、気にする部分が相当にあった」と釈明した。一方、岸田文雄・前首相も首相在任中に開いた政務官との懇談会