外国人観光客の増加や外資系ホテルの進出など「第2のニセコ」といわれているのが、長野県の白馬村。インバウンドの恩恵の一方で、様々な問題に直面している白馬村が目指す新たな観光地の形を取材した。【写真を見る】｢第2のニセコ｣白馬村が目指す“新たな観光地”外国人客が殺到も地元住民｢ニセコみたいになったら困る｣【Bizスクエア】「第2のニセコ」と注目の白馬村 外国人客増加の一方で問題も…ゲレンデに溢れかえる大勢の外