長野県東御市の住宅で母娘の遺体が見つかった事件で、県警は長男への殺人未遂容疑で逮捕した父親の飯島啓輔容疑者（46）を釈放した。逮捕前に有毒性があるものを飲んでおり、入院措置が必要になったためとしている。