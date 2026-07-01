警察車両の赤色灯1日午前7時15分ごろ、長野県東御市新張で、「父親に襲われた」と少年が助けを求めて商店に駆け込んできたと110番があった。警察官が少年の自宅で、母親と娘とみられる成人女性と女児の遺体を発見。県警は殺人事件とみて捜査する。県警によると、この家は4人家族とみられ、父親の行方を追っている。