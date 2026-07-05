長野市の山林できのう、クマの駆除をしていた猟友会の男性に仲間が撃った猟銃の弾があたり、男性は肩をけがしました。警察などによりますと、きのう午前7時半ごろ、長野市の山林にわなの確認などのため猟友会の仲間4人が入りました。現場でわなにかかっていたクマを駆除するため、55歳の男性会員が猟銃を数回撃ったところ、近くにいた仲間の81歳の男性に弾があたりました。男性は左肩にけがをしました。撃った弾が跳ね返って男性に