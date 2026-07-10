「激狭トンネル経由ルート」 ついに解消か国土交通省 名古屋国道事務所は2026年6月30日、現場見学会「旬な現場に見においでん！」を開催し、国道153号の新伊勢神トンネル（仮称）の現場を公開しました。どのようなトンネルで、開通したらどう便利になるのでしょうか。国道153号は名古屋市東区からいったん南東の豊田市に向かい、そこから進路を北東に変えて、長野県の飯田市、伊那市を経て、塩尻市に至る約229kmの道路です