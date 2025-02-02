前兆はほとんどなく、ある日突然起こる「脳出血」。今回お話を聞いた杉本さんは、めまいを感じるも「多少疲れているだけだろう」と考えていたところ、急に発症したそうです。それまで目立った前兆もなく、突然の脳出血とリハビリ生活が始まったそうです。脳出血と向き合う杉本さんに、病気の発覚からリハビリの様子、現在送っている生活などについて語っていただきました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となってい