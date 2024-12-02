BLACKPINK・ロゼ、韓国のニュース番組に出演！2025年のグループ活動についても言及スポーツソウル日本版

BLACKPINK・ロゼ、2025年のグループ活動について言及「ツアー行う予定」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • BLACKPINKのロゼが1日の韓国の報道番組のインタビューにゲスト出演した
  • 最近、シングル「APT.」をリリースし、パロディとカバーで人気を博している
  • ブルーノ・マーズとのコラボでも話題となったが、今後について言及した
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