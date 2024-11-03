再婚した東出昌大(36)の素顔が知りたい。大きな挫折を味わった彼には生きるヒントが詰まっているはずだ。「躊躇せず、なんでも聞く」ことをモットーに東出が暮らす山小屋へと向かった。真剣な質問をぶつけた先に見えた東出昌大の素顔とは。（全3回の3回目） 【画像】久しぶりの山への帰還に「1本もらってもいいですか？」とやめたタバコを燻らす東出 「これから先、自分がどんなに幸せになったとしても…」 東出は底抜け