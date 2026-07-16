◇第108回全国高校野球選手権神奈川大会4回戦横浜8―1東海大相模（2026年7月16日サーティーフォー保土ケ谷）4季連続の甲子園出場を目指す横浜は16日、東海大相模と4回戦を戦い、8―1で8回コールドで勝利した。何度も神奈川大会決勝を飾ってきた黄金カードは東海大相模がノーシードのため早々に実現していた。序盤から横浜がペースを握り続けた。初回に2得点すると、2回と3回にも1得点ずつ加えた。さらに5回、6回も1