高校野球神奈川大会・４回戦、横浜８−１東海大相模」（１６日、サーティーフォー保土ケ谷球場）東海大相模が八回コールドで横浜に敗れ、２４年以来、２年ぶり１３度目の夏の甲子園出場はならなかった。この日は今大会初登板で背番号１１の１年生左腕、吉永颯大が先発。初回は味方守備の失策もあり２死二、三塁のピンチを背負い、田島の左前２点打で先制された。二回は２死から安打と２四死球で満塁とし、小林の適時打で失