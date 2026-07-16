ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > イングランド代表、宿敵アルゼンチンを前に散る…悪夢の逆転負け 北… 北中米ワールドカップ スポーツニュース・トピックス イングランド代表 スポニチアネックス イングランド代表、宿敵アルゼンチンを前に散る…悪夢の逆転負け 北中米W杯 2026年7月16日 6時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北中米W杯準決勝で、イングランドがアルゼンチンに1―2で敗れた 後半40分から7分間で2失点し、勝利目前からまさかの逆転負けを喫した 60年ぶり優勝の可能性が消滅し、7月18日にフランスと3位決定戦に臨む ◆イングランド代表、ゴードンによる先制ゴール均衡を破った一瞬の動き出し⚡️ロジャーズのクロスに合わせたのはゴードン！🏴イングランドが先手を奪う🔥🏆️#FIFAワールドカップ 準決勝🆚イングランド×アルゼンチン📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/3cXCXj989E— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 15, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/16 06:33 北中米W杯 アルゼンチンファンのイングランド国歌妨害が物議「恥知らずだ」 記事時間 07/16 06:25 北中米W杯決勝の対戦カード、スペインvsアルゼンチンに決まる 記事時間 07/16 06:33 早朝から…北中米W杯準決勝での大逆転劇注目「えっ待って？」「嘘だろ」